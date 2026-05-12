Трамп прилетел в Пекин

Лидер США Дональд Трамп прибыл в Пекин. Американский президент проведет в КНР три дня.

Поездка в Китай стала второй для американского лидера после визита в 2017 году, когда Пекин и Вашингтон подписали экономических соглашений на $250 млрд.

На этот раз Трамп также намерен актуализировать вопрос экономического партнерства, однако большое внимание будет также уделено иранской теме. Кроме того, стороны затронут Тайвань, украинский кризис и мировую энергетику.

В состав американской делегации вошла внушительная группа глав крупнейших американских корпораций. Это главы Nvidia, Tesla и SpaceX, Apple, Boeing и BlackRock. Трамп намерен договориться с лидером КНР Си Цзиньпином об открытии Китая для американских компаний.