Абхазии надо повышать уровень сервиса для привлечения туристов – власти

В Абхазии туристов привлекает фантастически красивая природа, однако представителям туротрасли, заявили в Сухуме, необходимо работать над качеством сервиса.

Уровень сервиса для туристов необходимо повышать в Абхазии, такое заявление сделал глава Минтуризма республики Астамур Логуа.

Он пояснил, что, по информации на данный момент, глубина бронирований ниже, чем в минувшем году. В то же время, указал министр, хотя давать прогноз по итогам 2026 года еще рано, можно предположить, что его показатели будут не хуже, чем год назад.

Логуа напомнил о планах министерства по развитию туристической отрасли. В том числе предполагается ввести классификацию отелей, функционирует "Академия гостеприимства", а на границе с Россией, в аэропорту и на станциях железной дороги скоро появятся туристско-информационные центры – все это поможет донести до гостей информацию о туристических возможностях "Страны души".

"Здесь нам надо найти свой уровень. У нас фантастическая природа, люди едут к нам из-за природы. Но, в тоже время, если мы не будем повышать уровень сервиса и качества, боюсь, что у нас будут определенные проблемы в будущем"

– Астамур Логуа