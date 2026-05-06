ЕС действует против грузинских телеканалов

Телеканал Imedi по решению Европарламента остался на год без аккредитации. Кроме того, ему и еще двум каналам пришел отказ в аккредитации на масштабное мероприятие Совета Европы.

Грузинский телеканал Imedi в течение минимум года не будет иметь аккредитации, такое решение, как сообщает сам телеканал, приняли в Европарламенте.

Кроме того, тому же Imedi, а также телеканалам Rustavi 2 и POSTV, было отказано в аккредитации на освещение очередной, 135-й сессии Комитета министров Совета Европы. Стоит отметить, что в этом мероприятии примет участие и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

В сообщении уточняется, что в обоих случаях отказавшая сторона не озвучила причин принятого решения.