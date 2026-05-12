США приветствовали отмену ограничений на торговлю между Арменией и Турцией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американская сторона высоко оценила шаг Армении и Турции по снятию ограничений на прямую торговлю, отметив, что это принесет пользу всем народам региона.

Вашингтон считает позитивным шагом достижение Ереваном и Анкарой договоренности об отмене ограничений на двустороннюю торговлю, соответствующее заявление распространило посольство США в Армении.

"Этот шаг демонстрирует приверженность обеих стран к расширению экономических связей и продвижению прочного мира и процветания в регионе Южного Кавказа"

– посольство США в Ереване

В дипмиссии обратили внимание на то, что американская сторона высоко оценила работу Армении и Турции по развитию сотрудничества, подчеркнув, что это решение будет полезно всем странам региона.

Напомним, что накануне официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели сообщил об окончании подготовки Анкары и Еревана к старту прямой торговли.

