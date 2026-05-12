В Ингушетии пройдут конкурс на лучшее подсобное хозяйство и Фестиваль Цветов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим летом в Ингушетии проведут региональные конкурсы на лучшее подсобное хозяйство и Фестиваль цветов. Общий призовой фонд мероприятий составит 4 млн рублей.

Летом в Ингушетии пройдут региональные конкурсы на лучшее личное подсобное хозяйство и Фестиваль Цветов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Призовой фонд конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство составляет 3 млн рублей. Награды для фестиваля цветов составят 1 млн рублей.

Первый этап конкурсов пройдет в муниципалитетах с 13 по 27 июня. Конкурсные комиссии будут выезжать на подворья для осмотра приусадебных участков и цветников. Специалисты оценят уровень благоустройства дворовых территорий, ухоженность и оригинальность оформления.

Финальный этап проведут с 1 по 22 июля. Жюри рассмотрит отобранные материалы и определит призеров. Победителей назовут в конце июля.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов инициировал данные проекты для поддержки владельцев личных подсобных хозяйств и благоустройства территорий. Конкурс на лучшее хозяйство проводится шестой год подряд, а фестиваль цветов состоится в третий раз.

