Нальчик принимает молодежный кинофестиваль "Кинокавказ-2026"

В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик сегодня открывается молодежный кинофестиваль "Кинокавказ-2026", который станет мерилом творчества молодых талантливых режиссеров и их оценки актуальных проблем современности.

Столица Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчик принимает Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль "Кинокавказ-2026": в его конкурсной программе заявлено около 70 работ, сообщили в Северо-Кавказском государственном институте искусств, который является организатором фестиваля.

"Фестиваль - особенная площадка для молодых талантливых режиссеров, способных донести свои взгляды на актуальные проблемы современности. В нынешнем году его участников ждут творческие встречи со специальными гостями, среди которых Андрей Соколов, Владимир Хотиненко, Татьяна Яковлева"

В конкурсной программе смотра будут преобладать короткометражки. Соревноваться молодые авторы будут в нескольких номинациях: короткометражный игровой фильм, короткометражный анимационный фильм, короткометражный телевизионный фильм, социальный видеоролик и документальный фильм, передает портал "Это Кавказ".

Проект позволяет развивать культурный обмен между кинематографистами Северного Кавказа и других регионов России: это его главная ценность, которая укрепляется с каждым годом, - поведал и. о. ректора СКГИИ, профессор Анатолий Рахаев.

Кинофестиваль не ограничится конкурсной программой – на его полях пройдет образовательный форум. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов кинофестиваля состоится 16 мая, говорится в сообщении.

