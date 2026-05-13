Прямая торговля между Арменией и Турцией приведет к снижению цен на товары - Мирзоян

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что снятие препятствий для прямой торговли с Турцией должно привести к снижению стоимости товаров.

Ранее МИД Турции проинформировал о готовности к прямому товарообмену с Арменией. В свою очередь Министерство иностранных дел Армении поддержало отмену торговых барьеров со стороны Турции, назвав это закономерным итогом нормализации связей между двумя государствами.

По словам Мирзояна, сейчас формируется благоприятная среда для развития экономических связей между Арменией и Турцией.

"Сейчас механизм изменится: в плане таможни можно будет напрямую импортировать товары в Армению. Пока граница закрыта, товары все равно будут перевозиться через Грузию. Но я уверен, что в ближайшем будущем граница с Турцией также откроется"

– Арарат Мирзоян

Также он назвал решение турецкой стороны значимым шагом для урегулирования двусторонних отношений Ереваном и Анкарой.

Отметим, в конце 2025 года Арарат Мирзоян заявлял, что Армении и Турции пора переходить от обсуждений к конкретным политическим шагам для восстановления полноценных отношений между странами.