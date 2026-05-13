Водоснабжение 16 санаториев возобновлено после аварии в Железноводске

Глава Железноводска сообщил о завершении аварийно-ремонтных работ на водоводе. Из-за произошедшей ночью аварии воды не было в 16 санаториях.

В Железноводске устранили аварию, оставившую минувшей ночью без воды курортную зону. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах в социальных сетях главы города Евгения Бакулина.

"Аварийно-ремонтные работы завершены. На данный момент ведется заполнение системы"

– Евгений Бакулин

Он уточнил, что подача воды будет восстановлена сегодня к 22:30 (мск).

В ночь с 13 на 14 мая на Кубанском водоводе произошла авария, в результате чего, без воды остались 400 абонентов, среди которых 16 санаториев, две котельные, лицей и гостиница.

Восстановительные работы планировалось завершить сегодня днем, однако из-за сложной понадобилось дополнительное время.