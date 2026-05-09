Вестник Кавказа

Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Киев сегодня осуществили обмен пленными, сообщили в Минобороны РФ. Он прошел по формуле "205 на 205".

Сегодня РФ возвратила с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих ВС РФ, взамен были переданы 205 военнопленных ВС Украины. Такое сообщение распространило Минобороны России.

"15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ"

– Министерство обороны России

В ведомстве уточнили, что в данный момент российские военнослужащие находятся в Беларуси. Там они получают всю требующуюся психологическую и медицинскую помощь.

В сообщении МО РФ также говорится о гуманитарном посредничестве ОАЭ при возвращении военнослужащих РФ из украинского плена.

В министерстве добавили, что все российские военнослужащие, возвратившиеся из плена, будут доставлены в Россию. На Родине они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
815 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.