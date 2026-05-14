В Туркестане вырастет Центр тюркской цивилизации

В Туркестане в скором времени вырастет Центр тюркской цивилизации – старт его строительству сегодня дали главы стран – участниц Организации тюркских государств, заложив капсулу в фундаменте нового объекта, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Главная задача будущего центра – популяризация тюркских народов как создателей великой цивилизации, а также их уникального места в мировой истории, глубокой философии и многовековых традиций государственности, всегда отличавших страны Востока, передает Sputnik Казахстан.

Центр будет заниматься научными исследованиями и систематизации общего исторического наследия тюркских народов, а также развитием культурного туризма и международного сотрудничества, говорится в сообщении.

Глубоко символичным будет и архитектурное решение нового здания, в котором найдут свое место такие ключевые понятия тюркского мировоззрения, как Тенгри, Эргенекон, Великая степь и Древо жизни. Его выставочная экспозиция также будет включать различные тематические зоны.

Под стать оформлению в Центре будут широко использоваться передовые современные технологии, в числе которых будут присутствовать виртуальная и дополненная реальность, голография, искусственный интеллект и прорывные системы звука и света, которые позволят гостям почувствовать себя участниками исторических событий.