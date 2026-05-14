Оценка последствий паводка в Дагестане рискует затянуться на год - МЧС

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане процесс определения ущерба от паводка может растянуться на год, если не ускорить обследование 4,5 тыс пострадавших домов, из которых на данный момент проверено только 90 объектов.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в Дагестане оценочные комиссии обследовали 90 из 4,5 тыс домов, пострадавших от паводка. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительственной комиссии.

Куренков подчеркнул, что при сохранении таких темпов процесс определения ущерба в Дагестане может растянуться на год. Он обратил внимание властей республики на необходимость ускорить работу комиссий, чтобы пострадавшие жители смогли получить компенсации в кратчайшие сроки.

По состоянию на май 2026 года выплаты получили почти 29 тыс человек. В Дагестане восстановлению подлежат 130 школ и детских садов, а в Чечне пострадали 44 образовательных учреждения. Также в обоих регионах повреждены 14 объектов культуры.

Напомним, сильные дожди обрушились на Дагестан в конце марта и в начале апреля. Они привели к масштабному наводнению, в связи с чем в республике ввели режим ЧС федерального уровня.

