Оценка последствий паводка в Дагестане рискует затянуться на год - МЧС

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в Дагестане оценочные комиссии обследовали 90 из 4,5 тыс домов, пострадавших от паводка. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительственной комиссии.

Куренков подчеркнул, что при сохранении таких темпов процесс определения ущерба в Дагестане может растянуться на год. Он обратил внимание властей республики на необходимость ускорить работу комиссий, чтобы пострадавшие жители смогли получить компенсации в кратчайшие сроки.

По состоянию на май 2026 года выплаты получили почти 29 тыс человек. В Дагестане восстановлению подлежат 130 школ и детских садов, а в Чечне пострадали 44 образовательных учреждения. Также в обоих регионах повреждены 14 объектов культуры.

Напомним, сильные дожди обрушились на Дагестан в конце марта и в начале апреля. Они привели к масштабному наводнению, в связи с чем в республике ввели режим ЧС федерального уровня.