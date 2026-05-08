Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Лондоне из-за сведений о бомбе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сообщение о бомбе стало причиной экстренной посадки самолета, летевшего в Анталью. В лондонском аэропорту был проведен досмотр воздушного судна.

Самолет авиакомпании SunExpress, выполнявший рейс Бристоль – Анталья, совершил экстренную посадку в Лондоне. Об этом сообщают 16 мая турецкие средства массовой информации.

Экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке после сообщения о бомбе на борту, поступившего вскоре после взлета.

Лайнер успешно приземлился в аэропорту "Лондон-Станстед". Там были проведены необходимые проверки и досмотр воздушного судна, в ходе которых выяснилось, что сообщение о бомбе оказалось ложным.

