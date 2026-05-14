Перемирие на полтора месяца продлили Израиль и Ливан

В Госдепе США подтвердили продление перемирие между Израилем и Ливаном. Оно будет действовать еще как минимум 45 дней.

Израиль и Ливан продлили срок перемирия еще на 45 дней. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях представитель госдепартамента Соединенных Штатов Томми Пиготт.

"Прекращение военных действий от 16 апреля будет продлено на 45 дней"

– Томми Пиготт

Он также подчеркнул, что Госдеп вновь созовет политический трек переговоров 2 и 3 июня, а на конец мая в Пентагоне планируется запустить трек по безопасности с участием военных делегаций Израиля и Ливана.

Напомним, накануне состоялась вторая встреча в рамках третьего переговорного раунда между Израилем и Ливаном. По ее итогам источник в Госдепе сообщил, что стороны перестали ограничиваться обсуждением режима прекращения огня и начали затрагивать вопросы долгосрочной безопасности. Говоря о возможном выводе войск Израиля с территории Ливана, он отметил, что этот вопрос зависит от ликвидации угрозы со стороны движения "Хезболла".