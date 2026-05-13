Пострадавшие от наводнения в Дагестане получили свыше 800 млн руб компенсаций

Пострадавшие от наводнения в Дагестане получили более 800 млн руб. За помощью обратились свыше 20 тыс человек.
Порядка 820 млн руб получили пострадавшие от наводнения в Дагестане. Выплаты пришли на счет более 21 тыс жителей республики, передали в правительстве республики.
"Более 21 тысячи жителей Дагестана, пострадавших от паводка, получили выплаты… Из бюджета республики фактически выплачено 819 миллионов рублей"
– правительство республики
Как отметили власти Дагестана, часть затрат планируется возместить за счет федеральных выплат.
Напомним, что природная стихия обрушилась на Дагестан в конце марта. Ливни спровоцировали подтопления и селевые потоки, которые смывали мосты и повреждали городскую инфраструктуру.