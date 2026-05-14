США просят ОАЭ атаковать Иран - СМИ

В поисках выхода из иранского конфликта часть Администрации Трампа решила обратиться к ОАЭ с просьбой оккупировать остров Лаван, принадлежащий Ирану.

В Администрации президента США Дональда Трампа сформировалась группа чиновников, выступающих за активное вовлечение Объединенных Арабских Эмиратов в иранский конфликт. По их мнению, для урегулирования конфликта в соответствии с интересами Вашингтона будут полезны удары самих ОАЭ по Ирану.

Как пишет Telegraph, ссылаясь на источники в Белом доме, эти чиновники даже предлагают организовать нападение войск ОАЭ на иранские острова в Персидском заливе и Оманском заливе и долговременную оккупацию этих территорий.

В качестве основной цели предполагаемой Белым домом атаки ОАЭ на Иран называется остров Лаван, где расположено одно из нефтеперерабатывающих предприятий Исламской Республики.

"Некоторые лица из окружения Дональда Трампа считают, что ОАЭ следует захватить остров Лаван"

– источник Telegraph

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что ОАЭ уже нападали на этот НПЗ на Лаване, причем уже после введения режима прекращения огня между США, Израилем и Ираном.