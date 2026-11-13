Сотрудники компании "Ставропольэнерго" за январь-октябрь 2026 года установили свыше 18,2 тыс новых изоляторов на линиях электропередач в крае, значительно повысив надежность энергоснабжения.

За первые десять месяцев текущего года специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ", компании "Ставропольэнерго", смонтировали более 18,2 тыс новых изоляторов на ЛЭП всех классов напряжения, такое сообщение распространила пресс-служба ПАО.

Замена ведется по программе техобслуживания и ремонта энергетических объектов на 2026 год. Охватить удалось все 26 районов Ставропольского края.

За оставшиеся до конца года два месяца в регионе будут заменены еще порядка 6,8 тыс изоляторов.

О цели работ рассказал директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак.

"Своевременная замена оборудования позволяет нам минимизировать риски технологических нарушений в непогоду и обеспечить безопасность персонала"

- Игорь Демчак