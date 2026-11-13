За первые десять месяцев текущего года специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ", компании "Ставропольэнерго", смонтировали более 18,2 тыс новых изоляторов на ЛЭП всех классов напряжения, такое сообщение распространила пресс-служба ПАО.
Замена ведется по программе техобслуживания и ремонта энергетических объектов на 2026 год. Охватить удалось все 26 районов Ставропольского края.
За оставшиеся до конца года два месяца в регионе будут заменены еще порядка 6,8 тыс изоляторов.
О цели работ рассказал директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак.
"Своевременная замена оборудования позволяет нам минимизировать риски технологических нарушений в непогоду и обеспечить безопасность персонала"
- Игорь Демчак