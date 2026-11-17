Соединенные Штаты не будут обращаться за помощью к России и Китаю в ситуации вокруг Исламской Республики, заявил Дональд Трамп.

Вашингтон не планирует обращаться к Москве и Пекина для урегулирования иранского конфликта, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в ходе интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не нуждаются в помощи российских и китайских коллег.

"Нам не нужна никакая помощь… Я не собираюсь идти и просить о помощи"

— Дональд Трамп

Таким образом американский лидер прокомментировал заявления СМИ о том, что в рамках переговоров лидеров трех стран в Шэньчжэне будет обсуждаться война в Иране.