Юрий Ушаков сообщил, что личная встреча лидеров России и США состоится на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне при любых обстоятельствах и независимо от официального формата работы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценную встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне независимо от ее формата. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

Ушаков отметил, что на саммите лидеры стран могут пообщаться несколько раз, включая торжественный обед, пленарное заседание и трехсторонние переговоры с участием Си Цзиньпина.

"Решено, что они встретятся, может быть, и сегодня вечером в ходе торжественного обеда, если там лидеры все соберутся. И обязательно завтра будут встречаться и на самом пленарном заседании саммита АТЭС и также сразу же после его завершения"

– Юрий Ушаков

Он также обратил внимание на то, что формат общения Владимира Путина и Дональда Трампа не повлияет на содержание беседы, поэтому даже в отсутствие переговорного стола или специально отведенного помещения главы государств смогут детально обсудить все интересующие их вопросы.

"Когда лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор. Независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать, стоя и глядя в глаза друг друга"

– Юрий Ушаков

При этом основные трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на 19 ноября.

Российская повестка дня на встрече Путина и Трампа

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил ожидание, что анонсированная двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне во многом станет определяющей в отношениях Кремля и Белого дома на ближайшие два года.

"Эта встреча способна определить дальнейшее направление российской политики в контактах с США или даже отношение Москвы к Дональду Трампу. Россию не устраивают новые попытки давления на нее по украинскому урегулированию, включая требование добавить европейцев в переговорный формат и некий план обменять вывод украинских войск из Донбасса на ту или иную форму интеграции Украины в НАТО. И если с демократами, которые получили контроль над Конгрессом, договариваться невозможно, то с Трампом еще можно – однако нужно учитывать, что очень скоро ему будет не до российско-украинской тематики из-за планов демократов использовать Конгресс против президента", – прежде всего сказал он.

"Именно поэтому сверка часов в середине ноября действительно очень важна. Россия сейчас придерживается позиции, что Дональд Трамп в отношении украинского конфликта – это миротворец, но подход может быть изменен в зависимости от исхода сегодняшней и завтрашней встреч Владимира Путина с Трампом, вдвоем и с участием Си Цзиньпина. Возможно, наша дипломатия начинает склоняться к тому, что Трамп после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс уже не сможет быть договороспособным партнером. В связи с этим необходимо напрямую на высшем уровне узнать у Трампа, что он планирует делать при новом Конгрессе. Есть даже сценарий введения в США чрезвычайного или военного положения с целью не дать демократам собрать 120-й созыв Конгресса – недаром идут утечки о подготовке Ирана к взрыву "грязной" бомбы в Вашингтоне", – продолжил Владимир Васильев.

"Видимо, Юрий Ушаков как раз об этом и говорит: Владимир Путин хочет из первоисточника знать, что будет делать Дональд Трамп в ближайшие 2 месяца. В зависимости от того, как Трамп представляет свое пребывание в президентской должности, Москва будет выстраивать отношения с Вашингтоном. Если Трамп пойдет на некие жесткие меры для сохранения своего положения в политической системе США – это одна ситуация, а если он примет позицию "хромой утки", когда его со всех сторон станет ограничивать Конгресс – совершенно другая. Мы понимаем, что пока что Дональд Трамп хочет договориться о некоем соглашении по Украине в преддверии саммита G20 в Майями в середине декабря, пригласить на саммит Путина и подписать документы. Но Москве необходима ясность, каковы будут действия Белого дома не только до саммита G20, но и после него. Для этого нужна личная встреча президентов, в то время как по украинскому вопросу можно работать через Уиткоффа и Кушнера", – отметил американист.

О чем хочет говорить с Путиным Трамп?

Эксперт подчеркнул, что сам Дональд Трамп будет выносить на встречу с Владимиром Путиным один вопрос – украинское урегулирование. "По сути, в преддверии потери контроля над Конгрессом единственное, что нужно Трампу от России – это мирное соглашение с Украиной. Практически никакая другая повестка дня именно по двусторонней встрече не озвучивается. Ядерное разоружение – это разговор на трехсторонней основе, поскольку по этой теме Трампу важно включить Китай в число разоружающихся ядерных держав. В Белом доме знают, что просить Россию помочь по этому вопросу бесполезно, поскольку наша позиция проста: сами договаривайтесь с Китаем, тем более что у Трампа вполне налажен диалог с Си – и если Китай согласится, то Россия это примет и обновит свой подход к теме ядерного разоружения. Если нет, то нет", – сообщил Владимир Васильев.

"За пределами ядерного разоружения у Дональда Трампа на сегодняшний день не осталось срочных тем для диалога с Москвой, кроме Украины. Различные экономические проекты – это тематика уровня контактов Кушнера и Уиткоффа с Кириллом Дмитриевым. Причем эти же проекты используются как инструмент переговоров по Украине: все, что Россия уступит политически, США ей обещают компенсировать в экономическом ключе. До сегодняшнего дня Россия категорически от этой формулы отказывается, считая, что сначала должны быть более или менее прочные гарантии долгосрочного мира, и только потом, на их основании, запуск экономических проектов. Из этих реалий исходят обе стороны перед началом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне", – заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Напомним, саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в Шэньчжэне. В рамках 33-й неформальной встречи участники обсуждают создание Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания, а ключевыми приоритетами заявлены открытость, инновации и сотрудничество.