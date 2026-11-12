Брэд Купер в ходе поездки в Израиль встретился с руководством ЦАХАЛ. Неделю назад сообщалось, что США предупредили Израиль о необходимости готовиться к войне с Ираном.

В Израиле 18 ноября состоялась встреча главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера и руководства армии Израиля и службы внешней разведки "Моссад". Об этом сообщают израильские средства массовой информации.

Переговоры прошли на фоне возможного возобновления боевых действий против Ирана.

"В среду командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер посетил Израиль. Этот визит считается крайне важным в преддверии возможного возобновления боевых действий ... Купер встретился с начальником генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром и шефом "Моссад" Романом Гофманом"

– портал Ynet

Напомним, на прошлой неделе США передали по каналам безопасности Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления военной кампании против Исламской Республики.