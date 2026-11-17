По данным СМИ, президент США Дональд Трамп обдумывает планы возобновления военных ударов по Ирану из-за новых разведданных и давления со стороны Израиля.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников издания, новые удары обсуждаются из-за свежих разведданных о деятельности Ирана и давления Израиля. Однако в администрации США сохраняются разногласия по поводу оценки этих данных и целесообразности атаки, и решение пока не принято.

​Кроме того, в публикации отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает, чтобы США присоединились к израильской кампании авиаударов по Ирану, рассчитанной на срок от 4 до 7 дней.

Отмечается, что за возобновление операций уже высказались начальник разведывательного управления ЦАХАЛ генерал-майор Шломи Биндер и другие израильские чиновники.

​Как уточняет издание, встречи в Вашингтоне также провел директор службы внешней разведки "Моссад" Роман Гофман, в том числе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

​По утверждению военных, в случае возобновления операции против Ирана целями США могут стать ракеты, беспилотники, энергообъекты, командные пункты и штабы КСИР.

В свою очередь, Израиль планирует новые удары по ядерным объектам и энергетической инфраструктуре ИРИ.