Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян рассказал о планах совершить визит в Азербайджан. Он уточнил, что местом назначения будет не Баку.

Визит в Азербайджан намерен совершить секретарь Совбеза Армении Ален Симонян, об этом он сам рассказал журналистам.

"В следующем месяце состоится мой визит в Азербайджан"

- Ален Симонян

По его словам, визит будет совершаться не в Баку.

Симонян пояснил, что ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев побывал в Армении, поэтому теперь настал черед представителя армянской стороны поехать в Азербайджан.

Секретарь СБ РА уточнил, что во время визита будут рассматриваться технические вопросы, а также перспективы двустороннего сотрудничества.

Напомним, в июне в армянский Дилижан приезжал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Там он встретился с бывшим тогда секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.