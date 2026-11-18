Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Стороны обсудили сотрудничество Москвы и Баку.

В Туркменистане прошли переговоры председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, сообщает пресс-служба Совфеда.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Матвиенко и Гафарова подчеркнули, что Москва и Баку демонстрируют высокий уровень двусторонних отношений и большой потенциал для их дальнейшего развития.

"В соответствии с поручениями лидеров наших стран мы привержены всестороннему укреплению связей с Азербайджаном"

– Валентина Матвиенко

Стороны обсудили развитие парламентских и межрегиональных связей, а также взаимодействие на международных площадках.

В частности, была особо выделена роль парламентариев в укреплении всего спектра двусторонних отношений, в том числе сотрудничества между регионами России и Азербайджана.

Также спикер азербайджанского парламента "отметила рост двустороннего экономического сотрудничества, развитие гуманитарных связей, а также расширение межпарламентского и межрегионального взаимодействия".

"Россия для Азербайджана является главным торговым партнером, важную роль в развитии межрегиональных связей играет Форум регионов России и Азербайджана"

– Сахиба Гафарова

Кроме того, она призвала к укреплению работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана, а также обратила внимание на развитие контактов молодых парламентариев

Как сообщили в Совфеде, Сахиба Гафарова получила приглашение от Валентины Матвиенко посетить и активно поучаствовать в XII Невском международном экологическом конгрессе и V Евразийском женском форуме, которые пройдут в следующем году в Санкт-Петербурге.