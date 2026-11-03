Мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 2,7 млн баррелей в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке, что станет первым снижением показателя с 2020 года.

В текущем году мировой спрос на нефть снизится на 2,7 млн баррелей в сутки на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что станет первым падением показателя с 2020 года. Об этом говорится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Нарушение поставок нефти и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке стало крупнейшей угрозой энергобезопасности в истории, отметили в МЭА. На пике мировые поставки нефти сократились на 16 млн баррелей, газа - на 320 млн куб м в сутки.

"Фактическое закрытие Ормузского пролива также привело к прекращению поставок удобрений, алюминия, серы и гелия, что создало дополнительные риски для промышленности и продовольственной безопасности"

- МЭА

Наиболее серьезные последствия для потребителей нефти проявились в дефиците нефтехимического сырья и сжиженного углеводородного газа, который используется в том числе для приготовления пищи. Кроме того, выросли цены, прежде всего на дизельное топливо и авиакеросин.

"Ожидается, что в 2026 году мировой спрос на нефть снизится примерно на 2,7 млн баррелей в сутки (впервые с 2020 года), а спрос на природный газ сократится примерно на 1,5%, или на 65 млрд кубических метров"

- МЭА

Рост цен на нефть оказался ниже ожидаемого при таком масштабе перебоев. Его сдержали достаточные запасы, крупнейшее в истории высвобождение резервов МЭА, маршруты стран Персидского залива в обход Ормузского пролива и дополнительные поставки из других регионов.