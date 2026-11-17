Американские СМИ пишут, что власти США считают свою политику экономического давления на Исламскую Республику достаточно эффективной, поэтому не планируют проводить новые удары в ближайшее время.

Вашингтон считает необходимым продолжать оказывать экономическое давление на Тегеран, поскольку оно показало себя достаточно эффективным, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

В материале поясняется, что, в связи с этим Соединенные Штаты пока избегают возобновления ударов по Ирану, так как опасаются последующей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы толкаем друг друга за порог полноценной эскалации. Вашингтон считает свою политику экономического давления на Тегеран достаточно эффективной, чтобы пока воздерживаться от масштабных военных операций"

– источник

По данным Axios, израильская разведка "Моссад" в ходе визита директора службы в Вашингтон возможно передала США информацию о наращивании Ираном темпов исследования и разработки химического оружия.

Это косвенно подтверждает информацию телеканала CNN о готовности Тегерана применить "грязную бомбу" с целью ликвидации американского руководства, отмечает портал.

При этом, источники сообщили, что "американские чиновники скептически отнеслись к информации Израиля, утверждая, что разведданные о химическом вооружении Тегерана были переданы Вашингтону для продвижения своих идей".