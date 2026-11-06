Сегодня утром в Гаджигабульском районе Азербайджана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 на глубине 45 км. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Гаджигабульском районе Азербайджана. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 10:09 по местному времени в 32 км к северо-западу от станции Ширван на глубине 45 км.

Информации о каких-либо разрушениях инфраструктуры или пострадавших в результате сейсмического события на данный момент не поступало.

Как правило, подземные толчки подобной магнитуды на такой глубине не представляют опасности для зданий и не ощущаются жителями на поверхности.