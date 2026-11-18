Крупный пожар произошел в одном из горных сел Дагестана. В селе Хебатли в Цунтинском районе огонь уничтожил школу и пять жилых домов.

Масштабный пожар разгорелся в ночь на четверг в селе, расположенном в горах Дагестана, о ЧП рассказали в управлении МЧС по региону.

Огненный инцидент произошел в селе Хебатли в Цунтинском районе. Сигнал о нем поступил в 0.33 мск.

Примерно через три с половиной часа, в 4.10, огнеборцы локализовали пожар. Его площадь достигла 1150 кв м.

Полностью возгорание было потушено в 6.41 мск.

По актуальной информации, от пожара получили повреждения школа и пять жилых домов. Пострадавших нет.