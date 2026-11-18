В Кремле дали положительную оценку завершившимся переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ.
Он отметил, что в целом встреча двух лидеров прошла хорошо.
Однако, по словам представителя Кремля, Путин и Трамп из-за короткой продолжительности переговоров, не успели обсудить всю актуальную повестку.
"В целом хорошо. Она не совсем была продолжительной, но все равно определенные вопросы затронули"
– Дмитрий Песков
Также пресс-секретарь анонсировал, что в ближайшее время пройдут уже трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Российский лидер уже прибыл на место переговоров, сообщают СМИ.