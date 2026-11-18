Главы России, Китая и США на трехсторонней встрече, проходившей на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжене, обменялись мнениями по текущей международной ситуации и приняли Декларацию о мире.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели встречу в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Главы государств России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего Саммита, говорится в принятом документе.

"Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности"

- Декларация

В заявлении лидеров трех сверхдержав особо отмечается: будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы ООН могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности.

Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки, что послужит для блага всех стран: их лидеры подтвердили важность стабильных энергопоставок.

Принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов их официальных лиц имеют основополагающее значение, а Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями, отметили в документе лидеры трех стран.

"В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия"

- Декларация

Россия, Китай и США создали новый международный формат

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал основные итоги состоявшейся в Шэньчжэне встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, практическим результатом которой стала декларация троих лидеров.

Политолог в первую очередь обратил внимание, что высокие позиции России, Китая и США в международных отношениях определили исторический характер первой встречи руководства трех государств. "Ключевое значение сегодняшних трехсторонних переговоров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоит в создании нового международного формата – диалогового треугольника Россия-Китай-США", - сказал он.

"Было бы ошибочно ожидать от первой встречи лидеров стран с настолько разными интересами, экономическими потенциалами и политическими целями каких-то конкретных решений. Но принципиально важно, что формат трехстороннего диалога опробован и есть первый документ, пусть он имеет не столько практический смысл, сколько характер декларации о желаемом мире. Главное, что сегодня три ключевых государства-члена Совета Безопасности ООН начали формирование новой рамки переговоров", - подчеркнул Алексей Наумов.

"Значение этого события нельзя недооценивать в сегодняшнем мире, который полон непредсказуемости, конфликтов и недоговоренностей – если в таких условиях руководство трех стран с различающимися интересами может встречаться и говорить друг с другом, это уже большое достижение", - обратил внимание эксперт РСМД.

Также он обратил внимание на содержание декларации, фиксирующее объединяющие Москву, Пекин и Вашингтон глобальные цели. "Декларация свидетельствует о том, что по ряду вопросов между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой стороны уже есть согласие. Во-первых, это свободный доступ к энергоресурсам, к возможности как их экспортировать за рубеж, так и импортировать. Во-вторых, это ядерное нераспространение и ограничение использования искусственного интеллекта в ядерной сфере", - отметил политолог.

"В-третьих, нельзя не обратить внимание на общие интересы Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в защите суверенитета стран и связанной с ним дипломатической неприкосновенности лидеров государств – таким образом они декларируют необходимость борьбы с ползучим расширением влияния международных организаций на мировую политику", - заключил Алексей Наумов.