Казахстан стал первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором активно работает и развивается система высшего образования: на сегодняшний день в стране открыты филиалы ведущих вузов из 11 стран мира.

Казахстан уделяет огромное внимание развитию высшего образования и научной кооперации: в стране действуют 40 соглашений о международном стратегическом партнерстве в этой сфере, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Ведущие высшие учебные заведения из 11 стран мира открыли свои филиалы в нашей стране. В них обучается более 12 тысяч студентов и работает около 1,5 тысячи преподавателей, в том числе свыше 600 зарубежных профессоров"

- Касым-Жомарт Токаев

Огромное значение для выпускников имеет и то, что дипломы казахстанских вузов получили признание как на Западе, так и на Востоке, поэтому растет число иностранных студентов, желающих получить образование в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

В минувшем 2025 году в стране обучались 31 тыс зарубежных студентов, в нынешнем 2026 году их число выросло до 41 тыс, причем свыше 8 тыс из них обучаются при финансовой поддержке Казахстана, отметил казахстанский лидер.

Посредством национальной инициативы Study in Kazakhstan ("Учись в Казахстане") к 2029 году власти в Казахстане планируют довести это число до 100 тыс человек, и задача вполне выполнимая: сегодня в стране действуют 132 университета, подчеркнул президент.

Казахстан уверенно продвигает долгосрочное конституционное обязательство, согласно которому страна строит свою экономику, на знаниях: это выполняет нынешнее правительство страны, и это предстоит выполнять всем ее последующим властям, добавил Касым-Жомарт Токаев.