Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал, что Баку продолжает ожидать предоставления Ереваном сведений о том, где находятся массовые захоронения.

Азербайджанская сторона ждет от армянской информации о местонахождении свыше 200 массовых захоронений, сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в Баку также ожидают от Еревана карт минных полей, которые были созданы армянскими войсками вдоль бывшей линии соприкосновения в 2020-2023 годах. Их протяженность превышает 440 км, глубина составляет два километра.

"Эти мины продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев"

- Хикмет Гаджиев

Помощник президента подчеркнул, что, помимо минной угрозы, одним самых страшных последствий Карабахской войны в гуманитарной сфере является вопрос пропавших без вести.

"На сегодняшний день 4 010 граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести. После освобождения наших территорий были обнаружены 32 массовых захоронения"

- Хикмет Гаджиев

Он обратил внимание на то, что процесс поиска останков и их идентификации продолжается.

Хикмет Гаджиев сделал акцент на том, что предоставление армянской стороной указанной информации оказало бы большое содействие в упрочении доверия, став важным элементом правосудия переходного периода и реальным вкладом в обеспечение прочного мира на Южном Кавказе.

"Семьи имеют право знать о судьбе своих близких"

- Хикмет Гаджиев

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана вместе с Баку заниматься поиску пропавших без вести. Он подчеркнул, что стороны рассматривают возможности для создания двусторонних механизмов сотрудничества в этой сфере.

Глава правительства Армении назвал такое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией самым эффективным путем решения проблемы. Он напомнил, что на встрече в Дублине была рассмотрена возможность институционализировать эту работу.