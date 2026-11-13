ЧП случилось сегодня утром в столице Грузии: жилой дом высотой в пять этажей частично обрушился в результате взрыва.

В пригородном районе Тбилиси в четверг утром раздался взрыв, об инциденте сообщают грузинские СМИ.

Он произошел в многоэтажном жилом доме в районе Квемо-Поничала в девять часов утра по местному времени (8.00 мск). Взрывная волна частично разрушила пятиэтажку.

О пострадавших и возможных жертвах рассказал глава МВД Грузии Сулхан Тамазашвили. По его словам, из-под обломков спасены трое взрослых и ребенок, они госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Министр подчеркнул, что пропавшими без вести числятся четверо взрослых и трое малолетних детей, они находятся под завалами. Спасатели разыскивают их.

Названа предварительная причина взрыва – это обогреватель, работавший на природном газе.