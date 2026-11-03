Армянский посол в РФ Гурген Арсенян заявил, что в скором времени покинет свой пост и вернется в Армению, подтвердив таким образом соответствующие сообщения СМИ.

Срок нахождения Гургена Арсеняна на посту посла Армении в России окончился, так что он покинет эту должность, заявил сам дипломат.

Таким образом глава дипмиссии Армении в России подтвердил соответствующие публикации в прессе.

По его словам, в данный момент он пребывает в российской столице.

"Когда будет указ президента, тогда и вернусь. Двухлетний срок истек, меня назначали на два года - срок истек"

- Гурген Арсенян

Посол заверил в своем неизменно конструктивном настрое относительно связей Москвы и Еревана. Он напомнил, что послы Армении, в какой бы стране они ни работали, должны придерживаться базовой позиции конструктивности, в этом заключается их конституционная обязанность, передает "Грапарак".

"Наша работа направлена на установление конструктивных отношений"

- Гурген Арсенян