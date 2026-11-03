Срок нахождения Гургена Арсеняна на посту посла Армении в России окончился, так что он покинет эту должность, заявил сам дипломат.
Таким образом глава дипмиссии Армении в России подтвердил соответствующие публикации в прессе.
По его словам, в данный момент он пребывает в российской столице.
"Когда будет указ президента, тогда и вернусь. Двухлетний срок истек, меня назначали на два года - срок истек"
- Гурген Арсенян
Посол заверил в своем неизменно конструктивном настрое относительно связей Москвы и Еревана. Он напомнил, что послы Армении, в какой бы стране они ни работали, должны придерживаться базовой позиции конструктивности, в этом заключается их конституционная обязанность, передает "Грапарак".
"Наша работа направлена на установление конструктивных отношений"
- Гурген Арсенян