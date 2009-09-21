Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что собирается поехать в Майами для участия в саммите "Группы двадцати".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет приглашение принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами.

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами на брифинге.

"Большая честь получить такое приглашение, и, естественно, я приму участие. Приглашена не только Армения, но и другие страны"

– Никол Пашинян

Председатель правительства РА напомнил, что на мероприятие также были приглашены Азербайджан, Россия и Казахстан. Также он подчеркнул, что Москва является участником "Группы двадцати".

По его словам, сейчас "остальные вопросы находятся на этапе рабочего обсуждения и большую часть подробностей на данный момент раскрыть не получится".

Напомним, 14-15 декабря в Майами (штат Флорида) пройдет саммит с участием глав стран G20. США председательствуют в "двадцатке" в 2026 году, финалом ее председательства станет это мероприятие.