Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 3 декабря в Москве.
Об этом он сообщил в ходе общения представителями СМИ на брифинге.
"На 3 декабря мы предварительно договорились, что у меня будет рабочий визит в Москву, и у нас будут обсуждения, встреча с президентом Российской Федерации"
– Никол Пашинян
Председатель правительства Армении уточнил, что в следующем месяце он посетит Россию три раза – 3, 11 и 22 декабря.
"Во-первых, каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге проходит встреча лидеров ЕАЭС и СНГ. Во-вторых, на 11-12 декабря запланирована встреча премьер-министров стран ЕАЭС"
– Никол Пашинян
По его словам, о всех трех предстоящих визитах было объявлено заранее.
Он подчеркнул, что планирует предметно обсудить с российским президентом Владимиром Путиным все текущие вопросы двусторонней повестки.