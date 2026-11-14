Ереван рассматривает строительство в Армении НПЗ для иранской нефти, но при этом опасается западных санкций, рассказал Пашинян. По его словам, проект будет разработан предметно после того, как с Западом получится договориться.

В Армении возможно строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на базе нефти из Ирана, этот проект может быть реализован в том случае, если не создаст рисков для попадания республики по санкции Запада, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Ереван уже обращался к Западу с вопросом закупки оборудования для будущего НПЗ в 2023–2024 годах, но тогда переговоры завершились ничем в связи с угрозой санкций. Если Армении удастся договориться по этому вопросу с США и ЕС, тогда начнется предметная разработка проекта.