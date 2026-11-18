Авиаперевозчики приняли решение инвестировать в развитие аэропортов Центральной Азии более пяти миллиардов долларов, чтобы в течение 10 лет обеспечить почти двукратный рост их пассажиров.

Участники международного авиационного саммита Central Asia Aviation Summit, который прошел в Ташкенте, приняли решение инвестировать в развитие аэропортов Центральной Азии до 2035 года более $5 млрд.

Такое решение принято в связи со стремительно растущим в регионе рынком авиаперевозок: если в 2025 году авиакомпании стран Центральной Азии перевезли 31,7 млн пассажиров, то к 2035 году этот показатель может почти удвоиться, достигнув 59 млн человек, прогнозируют эксперты, передает Podrobno.uz.

Также растут объемы грузовых перевозок и число бюджетных авиакомпаний, что особенно заметно по реформам в гражданской авиации в Узбекистане, которые уже дали ощутимый результат: узбекские перевозчики в минувшем 2025 году обслужили более 11 млн пассажиров, сегодня в стране работают более десяти отечественных авиакомпаний, а парк воздушных судов насчитывает свыше 110 самолетов, говорится в сообщении.

Одной из главных тем саммита стало развитие международных транспортных коридоров, в частности роль аэропорта Навои как крупного грузового хаба. Выгодное географическое положение страны позволяет привлекать сюда новые транзитные потоки между Европой и Азией.

Важные преимущества перед конкурентами имеет и столица: авиарейсы через Ташкент позволяют сократить отклонение от прямого пути между странами Юго-Восточной Азии и Европой, отметили в Минтрансе страны.

В скором времени Узбекистан может стать одним из ключевых авиационных и логистических центров региона, для чего власти будут развивать авиационную инфраструктуру, открывать новые маршруты и привлекать международных инвесторов, добавили в транспортном ведомстве.