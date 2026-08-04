Посольство Вьетнама начнет работу в Азербайджане в ближайшее время. Договоренности были достигнуты в ходе визита Ильхама Алиева в СРВ.

Диппредставительство Вьетнама откроется в Азербайджане в обозримой перспективе, рассказал глава правительства Вьетнама Ле Минь Хынг на встрече с лидером АР Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана высоко оценил этот шаг Ханоя в контексте развития связей двух стран.

Отметим, что дипломатические отношения Азербайджана и Вьетнама были установлены 23 сентября 1992 года. В 2013 в Ханое начало работу посольство Азербайджана.