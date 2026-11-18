Дипведомство Азербайджана выразило соболезнования Грузии. Ранее в Тбилиси произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли пять человек.
Азербайджан направил соболезнования Грузии в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси, передает пресс-служба МИД АР.
"Мы глубоко опечалены известием о трагическом взрыве в жилом доме в Тбилиси.Выражаем самые искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления"
– МИД Азербайджана
Отметим, что трагический инцидент произошел сегодня утром на окраине Тбилиси. В результате мощного взрыва пять человек погибли, еще четверо пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы на месте взрыва.