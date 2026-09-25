Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Главу государства торжественно встретили в аэропорту Ханоя.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с официальным визитом в Республику Вьетнам, соответствующая информация была размещена на официальном сайте главы государства.
Отмечается, что в международном аэропорту города Ханоя в честь главы государства и первой леди Мехрибан Алиевой был выстроен почетный караул.
Ильхама и Мехрибан Алиевых встретили министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица, уточнили в публикации.
Поездка рассчитана на три дня и направлена на развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом.