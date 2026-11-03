В скором времени в ставропольском Железноводске минеральную воду "Славяновская" начнут разливать на новом заводе, который построит в курортном городе АО "Кавминкурортресурсы".

Владелец месторождений минеральных вод АО "Кавминкурортресурсы", который работает под управлением института развития Кавказ.РФ, намерен построить в курортном Железноводске (Ставропольский край) новый завод по розливу минеральной воды, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

"Проект создания завода по розливу минеральной воды мощностью до 70 млн бутылок в год прорабатывает АО "Кавминкурортресурсы". Согласно стратегии компании до 2030 года на предприятии планируется разливать минеральную воду "Славяновская""

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Цель, которая ставится перед будущим предприятием – обеспечить лечебной минералкой уже действующие и строящиеся на территории края санатории, а также нарастить ее поставки в общественные бюветы. Вероятные площади для будущего завода уже осмотрели замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

Темпы строительства завода будут сжатыми – уже с 2027 года "Кавминкурортресурсы" планируют подключать к своим сетям новые санатории, - говорится в пресс-релизе.

После введения предприятия в строй общие поставки лечебной воды в 82 санатория вырастут на 321 кубометр в сутки, а в 16 питьевых бюветов, которыми пользуются жители и гости курортов, будет поставляться до 12,5 тыс кубометров вместо нынешних 10 тыс кубометров в год, говорится в сообщении.