Российский лидер Владимир Путин подвел итоги встречи с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. По его словам, переговоры имели историческое значение.

Трехсторонние переговоры лидеров РФ, США и КНР на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошли успешно, такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Об этом он сообщил в ходе большой пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Китае.

По его словам, переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином имеют особое значение, поскольку являются новой вехой в истории дипломатии.

"Раньше таких встреч не было, вот она состоялась. Это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии"

– Владимир Путин

Российский лидер заявил, что формат "Москва-Вашингтон-Пекин" очень полезен, отметив, что хотел бы его дальнейшего развития в других сферах и на других платформах.

По словам Путина, ему бы хотелось, чтобы трехсторонние встречи с лидерами Китая и США имели продолжение.

"Что будет дальше, никто не знает. Господь Бог знает, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение"

– Владимир Путин

Он сообщил, что переговоры прошли в свободном и откровенном режиме, после протокольной части на трехсторонней встрече начался свободный обмен мнениями.

"Она позволила нам лучше понять друг друга и, на мой взгляд, создала условия для дальнейших договоренностей - уже неважно, в таком формате, либо в каком-то другом, но в целом она была очень полезной, эта встреча"

– Владимир Путин

Как подчеркнул президент РФ, сегодняшняя встреча важна по причине того, что международная безопасность сегодня зависит от России, Китая и США.

Отдельно лидеры РФ, США и КНР как постоянные представители ООН рассмотрели вопрос о необходимости реформирования организации.

"Мы все признаем, что это необходимо делать: приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня"

– Владимир Путин

В частности, Путин с коллегами обсудил украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

Участники переговоров сошлись во мнении, что "в сегодняшних конфликтах придется согласится с реалиями, как в свое время на Ялтинской конференции", обозначил он.

В этой связи Путин также отметил, что "президенты России и США разделяют общие подходы в вопросе цивилизационных ценностей", и с "Си Цзиньпином и Трампом на встрече было полное взаимопонимание".