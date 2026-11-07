Власти Азербайджана сообщили, что на некоторых участках побережья Каспийского моря вода отступила на расстояние 800 м от прежней береговой линии.

Обмеление Каспийского моря привело к тому, что в ряде мест фактическая береговая линия сдвинулась вплоть до 800 м, такие данные озвучил зампредседателя правления Государственного кадастра и реестра недвижимости при Госслужбе по имущественным вопросам Фарид Джафаров.

"Это достаточно большая территория"

- Фарид Джафаров

По его словам, согласно законодательству, несмотря на отступление воды, эти территории сохраняют прежний правовой статус и относятся к акватории моря.

Джафаров добавил, что параметры береговой линии Каспийского моря прописаны в постановлении Кабмина от 24 августа 2016 года. Прибрежные защитные полосы шириной 20 м и 50 м, подчеркнул чиновник, относятся к исключительной государственной собственности.