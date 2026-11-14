Делегации Армении и Италии подписали программу сотрудничества в оборонной сфере. Предполагается, что она должна быть реализована в 2027 году.

Представители Армении и Италии подписали двустороннюю программу сотрудничества в сфере обороны на 2027 год, такое сообщение распространила пресс-служба Минобороны РА.

Подписанию документа предшествовали двусторонние консультации в оборонной сфере, которые состоялись в Риме.

Делегацию Армении на встрече возглавлял руководитель Департамента оборонной политики и международного сотрудничества армянского Минобороны Левон Айвазян.

В ходе переговоров представители оборонных ведомств Армении и Италии поговорили о текущем состоянии и перспективах армяно-итальянского сотрудничества. Кроме того, участники встречи обсудили разные аспекты безопасности на региональном и мировом уровнях.

Очередные консультации, посвященные вопросам обороны, будут проходить в Ереване.