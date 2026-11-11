Армения уже не член ОДКБ?

11 ноября на саммите ОДКБ Армению лишили права голоса и права назначать представителей на ответственные должности. Поводом стала задолженность по взносам с 2024 года. Вопрос об исключении Армении не стоял, так как соответствующая процедура не предусматривает в качестве причины исключения задолженность, а Ереван официальную заявку на выход не подавал.

Почему Армения уже вне ОДКБ?

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, подтвержденных бюрократическими процедурами, Армения подчеркивает свой внеблоковый статус. В день московского саммита ОДКБ премьер Никол Пашинян поехал в Анталью на климатический саммит COP31. На следующий день в Дублине, на саммите Европейского политического сообщества, Пашинян встретился с Ильхамом Алиевым и представителями ЕС. Премьер-министр заявил, что интересы Армении в ОДКБ исчерпаны. МИД Армении исключил возвращение, а в докладе СНБ прямо говориться, что размораживание членства невозможно.

Что будет делать Москва?

Устойчивость организации от решения Еревана не пострадает. При этом в скором времени Армении могут закрыть доступ к секретным документам ОДКБ.

Есть основания полагать, что российская политика в отношении армянских партнеров может замкнуться в евразийском экономическом контуре. Экспортные ограничения идут уже с весны. Индикаторами могут стать любые сигналы по тарифам на газ и прочие товары, которые поступают в Армению транзитом через Грузию.

Что будет делать Ереван?

Армения покидает одну оборонительную организацию без какого-либо намека на интеграцию в другие военные альянсы, потому в последние дни Пашинян и другие руководители Армении активно заполняли инфополе свежими заявлениями и шагами.

Ратификация соглашения с США. 10–11 ноября президент Армении Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP (Маршрут Трампа). Парламент уже проходит законодательную «настройку» под проект: приняты поправки в закон «Об акционерных обществах» для создания компании TRIPP, вводится особый режим на территории реализации проекта.

Дублинский формат. На саммите в Дублине «основная группа поддержки Армении» (Франция, страны Балтии, Польша, Британия, структуры ЕС) подтвердила поддержку суверенитета Армении. Ереван может рассчитывать на политическую и финансовую поддержку, но объем реальных европейских инвестиций не сопоставим с российскими.

Встреча Пашинян–Алиев. На встрече 12 ноября в Дублине обсуждались транспортные и торговые связи, делимитация границы, соединение энергосистем. Был отмечен позитивный сдвиг, который отразился в транзите 105 тыс. тонн грузов через территорию Азербайджана с ноября прошлого года. Лидеры обменялись мнениями о предстоящем объединении энергосистем Армении и Азербайджана, а также приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками. Ереван сам предложил продолжить прямой диалог на международной площадке.

Какие сохраняются риски для Армении?

Безопасность Армении держится на ее армии и личных заверениях европейских, турецких и азербайджанских партнеров. Мирный договор с Азербайджаном так и не подписан. Баку настаивает на изменении конституции Армении – устранении отсылки к Декларации о независимости 1990 года. Чтобы изменить конституцию, необходимо провести референдум. Правительство без конституционного большинства ограничивает Пашиняна в проведении конституционных законов и ключевых назначений, а референдум по конституции требует именно этого.

Что обнадеживает Армению?

Ратификация и начало строительства Маршрута Трампа до подписания мирного договора создают ситуацию, в которой инфраструктура заработает раньше юридического оформления мира. Это может закрепить нормализацию отношений, но в тоже время обесценить ранние миротворческие инициативы.