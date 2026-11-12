Саммит Европейского политического сообщества: Азербайджан укрепляет позиции в Европе

В 2028 году саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в Баку. Его прелюдией для Азербайджана стал только что завершившийся в Дублине IX саммит ЕПС, который президент Ильхам Алиев использовал как площадку для продвижения важных для Южного Кавказа тем.

Экономический потенциал Азербайджана Ильхам Алиев представил за круглым столом "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия", заседание которого прошло в ирландской столице в рамках саммита ЕПС.

В 2022 году Азербайджан подписал с Евросоюзом Меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере. За прошедшие с того времени 4 года поставки азербайджанского газа в Европу выросли с 8 до 13 млрд кубов, а это почти половина экспорта Азербайджана.

Сегодня газопровод, связывающий Баку с Италией через территории 7 стран, обеспечивает поставки голубого топлива в 10 государств ЕС. Однако его пропускную способность необходимо расширять: мощность трубопровода, пролегающего в Грецию и Италию, увеличена с 10 до 11,2 млрд кубов. Словом, Южный газовый коридор уже стал стратегически значимой инфраструктурой для Европы.

При этом Ильхам Алиев подчеркнул, что общая производственная мощность перерабатывающих предприятий Азербайджана достигла 30 млн тонн. Это означает, что Баку теперь выступает не в качестве экспортера сырья, а в качестве партнера, способного это сырье перерабатывать. В этом контексте в Азербайджане ожидают от европейцев финансовой и инвестиционной поддержки для расширения пропускных возможностей трубопроводов, разработки новых месторождений и развития сопутствующей инфраструктуры.

При этом президент Азербайджана выразил мнение, что роль альтернативных источников энергии будет возрастать.

Эксперты обратили особое внимание на встречу Ильхама Алиева с британским премьером Энди Бернхэмом, на которой была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве. Напомнив о том, что сотрудничество в энергетической сфере между Лондоном и Баку насчитывает больше трех десятков лет, Алиев заметил, что что Великобритания остается крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане. Теперь сотрудничество существенно расширяется: декларация предусматривает углубление контактов в сферах обороны и безопасности, торговли и транспорта, возобновляемой энергетики и высоких технологий. Речь, в частности, идет о развитии Среднего коридора, реализации инфраструктурных и логистических проектов.

Между тем, Азербайджан не присоединился к нескольким документам, принятым на саммите ЕПС, в частности, к Декларации об основных принципах европейской безопасности, содержащей антироссийские формулировки.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что Азербайджан предстал на саммите не столько как экспортер энергоресурсов, сколько как самостоятельный и равноправный партнер в сферах инноваций, и транспортной связанности. Президент Совета Евросоюза Антониу Кошта пригласил Ильхама Алиева в Брюссель, что очевидно свидетельствует о намерении ЕС развивать диалог с Баку.