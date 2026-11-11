Сколько газа у Азербайджана, как он его добывает, кому продает и сколько зарабатывает?

За последние несколько лет Азербайджан значительно увеличил поставки природного газа на внешние рынки, а одним из главных экспортных направлений стала Европа. Какие запасы газа у Азербайджана? Сколько голубого топлива добывает страна? Кто покупает азербайджанский газ и как он попадает к импортерам?

Сколько газа у Азербайджана?

Азербайджан - 12-я страна в мире по запасам природного газа. По данным азербайджанского правительства, доказанные запасы газа составляют 2,6 трлн кубометров, а прогнозные - 3 трлн кубометров. Газа у Азербайджана больше, чем у Казахстана, Египта и Кувейта, но на триллион кубометров меньше, чем у Ирака. Крупнейшие месторождения азербайджанского газа сосредоточены на шельфе Каспийского моря:

”Шах-Дениз” - 1 трлн. кубометров газа

”Азери-Чираг-Гюнешли” - 600 млрд. кубометров газа

”Апшерон” - 360 млрд. кубометров газа

”Умид” - 200 млрд. кубометров газа.

Сколько газа добывает Азербайджан?

По данным министерства энергетики Азербайджана, в 2025 году в стране было добыто 51,5 млрд. кубометров газа. Больше всего голубого топлива, 27,9 млрд кубометров или 54,1% от всей добычи обеспечило месторождение ”Шах-Дениз”. Еще 27,37% или 14,1 млрд. кубометров газа было извлечено на ”Азери-Чираг-Гюнешли”. На ”Апшерон” пришлось 3% добычи за 2025 год в объеме 1,6 млрд кубометров газа. С 2022 года добыча газа в Азербайджане увеличилась на 10,28% или на 4,8 млрд. кубометров. При нынешних темпах добычи газа в стране хватит примерно на 50 лет.

Сколько газа идет на экспорт?

Почти половину всего добываемого газа Азербайджан продает: в 2025 году, в частности, на экспорт было отправлено 25,2 млрд кубометров газа или 48,9%. По состоянию на 2026 год, Азербайджан является чистым экспортером природного газа, поскольку объемы его производства значительно превышают внутреннее потребление, составляющее 13,25 млрд кубометров. Практически весь азербайджанский газ, идущий на экспорт, трубопроводный. С 2022-го года объемы экспорта газа из страны увеличились на 2,9 млрд. кубометров или на 13%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Азербайджан добывает газ?

Часть газа в Азербайджане добывает государственная нефтегазовая компания SOCAR. По данным министерства энергетики страны, в 2025 году SOCAR обеспечила 7,9 млрд кубометров газа или 15,3% от всей добычи в стране. Остальной газ добывается в рамках проектов, которыми руководят международные консорциумы с участием иностранных компаний, а также SOCAR. На крупнейших проектах действуют соглашения о разделе продукции. Основные международные компании, которые добывают азербайджанский газ:

британская BP, которая работает на месторождениях ”Шах-Дениз”, ”Азери-Чираг-Гюнешли”, ”Карабах” и др.

российская ЛУКОЙЛ - месторождение ”Шах-Дениз”

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

французская TotalEnergies - месторождение ”Апшерон”

британская Nobel Upstream - месторождение ”Умид”

эмиратская Adnoc - месторождение ”Апшерон”

венгерская MOL Group - месторождение ”Азери-Чираг-Гюнешли”

японская INPEX - месторождение ”Азери-Чираг-Гюнешли”.

Куда Азербайджан экспортирует газ?

Основной экспортный рынок азербайджанского газа - это Европа. На европейские страны, по данным министерства энергетики, в 2025 году пришлось 50,8% всех газовых поставок или 12,8 млрд кубометров. Второй главный импортер голубого топлива из Азербайджана - Турция, которая в прошлом году получила 9,6 млрд кубометров газа или 38% от всего экспорта страны. На третьем месте по поставкам азербайджанского газа Грузия с долей в 9,1% или 2,3 млрд кубометров. Сирия в 2025 году купила 500 млн кубометров газа из кавказской страны, что составляет чуть менее 2% азербайджанского экспорта газа.

Среди европейских стран основные покупатели азербайджанского газа

Италия, на которую в 2025 году пришлось 9,5 млрд кубометров газа

Греция, получившая 1,1 млрд кубометров.

Другие покупатели азербайджанского газа в Европе - Болгария, Венгрия, Румыния, Сербия, Северная Македония, Словакия, Словения и Украина.

В 2026 году Азербайджан начал экспортировать газ в Германию и Австрию.

По данным государственного таможенного комитета, в 2025 году стоимость экспортированного Азербайджаном природного газа составила чуть более $8,8 млрд.

Как Азербайджан экспортирует газ?

Основной маршрут экспорта азербайджанского газа - это Южный газовый коридор или ЮГК. Протяженность ЮГК - 3,5 тысячи километров, по нему газ поставляется с месторождения ”Шах-Дениз”. ЮГК состоит из трех газопроводов:

Южно-Кавказского, проходящего через Азербайджан и Грузию

Трансанатолийского (TANAP), проходящего через Турцию

Трансадриатического (TAP), проходящего через Грецию и Албанию, а также по дну Адриатического моря до Италии.

Есть также магистральный газопровод Аджикабул-Газах, по которому часть азербайджанского газа поставляется в Грузию. Экспорт в Сирию осуществляется по своп-соглашению с Турцией через турецкий газопровод ”Турция-Сирия”.