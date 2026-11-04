Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник профессора, доценты, ассистенты и другие преподаватели вузов. Свои поздравления по этому поводу им адресовали президент и глава правительства.

В четверг, 19 ноября, в России отмечают День преподавателя высшей школы. В поздравлении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что государство продолжит улучшать систему высшего образования, а также повышать престиж профессии.

"Подчеркну, государство продолжит совершенствовать систему высшего образования, обновлять инфраструктуру вузов, содействовать повышению престижа вашей востребованной и благородной профессии"

– президент РФ

Преподавателей педагогических вузов поздравил также с праздником премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. В этот день слова искренней признательности звучат в адрес профессоров, ассистентов, доцентов. Всех, кто посвятил свою жизнь преподаванию в высшей школе. Вы передаeте студентам и аспирантам фундаментальные знания и практические навыки, учите глубоко понимать предметы, самостоятельно мыслить, прививаете интерес к научному поиску, помогаете найти своё призвание"

– Михаил Мишустин

Он подчеркнул, что правительство последовательно поддерживает развитие университетов.

"Реализуются программы академического лидерства, открываются передовые инженерные школы, модернизируется научная инфраструктура. Это создаёт новые возможности для повышения качества обучения, проведения исследований"

– российский премьер

Он поблагодарил преподавателей высшей школы за важную и очень нужную работу, педагогический талант, мудрость, внимание к студентам, пожелав им удачи, ярких открытий, творческой энергии, здоровья, счастья и благополучия.