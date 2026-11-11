Стадион Ханкенди принял первый после реконструкции футбольный матч. Встреча между "Ханкенди" и клубом "Карван-Евлах" завершилась в пользу гостей.
На стадионе Ханкенди в одноименном городе состоялся первый после реконструкции футбольный матч. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.
Игру посетили примерно 3 тыс человек.
В матче 8-го тура I Лиги "Ханкенди" уступил со счетом 0:2 клубу "Карван-Евлах".
Напомним, стадион Ханкенди был капитально реконструирован. Официальное открытие арены состоялось 7 ноября, ее посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ранее сообщалось, что ФК "Ханкенди" собирается полноценно перебраться в одноименный город. Согласно плану, это произойдет после зимы.