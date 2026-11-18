Ираклий Кадагишвили отметил важность возобновления диалога между Москвой и Тбилиси в контексте торговых и гуманитарных связей между странами.

Глава парламентского комитета по вопросам самоуправления Грузии Ираклий Кадагишвили оценил процесс восстановления диалога с Россией. По словам депутата, возобновление диалога между РФ и Грузией имеет важное значение в контексте экономических и гуманитарных связей.

"Как вы знаете, у нас нет дипломатических отношений и политического диалога с Россией, но есть определенные экономические и торговые связи, существуют гуманитарные вопросы. Поэтому в этом направлении, конечно, возобновление диалога очень важно, и существует множество практических вопросов, связанных с этими вопросами, которые необходимо решить"

– Ираклий Кадагишвили

Отметим, что сегодня в Минске состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгия Зурабашвили. Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов.