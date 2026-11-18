Китайской делегации показали Центр военных игр Института военного управления НУО Азербайджана. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного образования.

Баку и Пекин обсудили развитие партнерства в сфере военного развития в рамках встречи генерал-майора Арифа Гасанова со старшим научным сотрудником Академии военных наук КНР, старшим полковником Ли Шуинем.

По словам Гасанова, отношения Азербайджана и Китая в области военного образования успешно развиваются.

Генерал-майор Ариф Гасанов, который является заместителем ректора Национального университета обороны (НУО) по науке и образованию, продемонстрировал китайской стороне презентацию об истории учебного учреждения в Азербайджане, системе образования и образовательном процессе.

Китайской стороне показали Центр военных игр Института военного управления НУО. Военные круги Баку и Пекина также обменялись мнениями по актуальным вопросам в рамках сотрудничества.